Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис»

Ранее оператором электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» были представлены сведения о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис», совершенных в ходе проведения электронных аукционов, проведенных для нужд АО «Тамбовская сетевая компания».

ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» не согласились с решением и предписанием Управления и обратились в суд.

Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-27570/2024).