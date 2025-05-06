Суд поддержал решение и предписание Управления о нарушении ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис»

Ранее оператором электронной торговой площадки АО «ЕЭТП» были представлены сведения о наличии признаков нарушения Закона о защите конкуренции в действиях ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис», совершенных в ходе проведения электронных аукционов, проведенных для нужд АО «Тамбовская сетевая компания».
ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» не согласились с решением и предписанием Управления и обратились в суд.
Арбитражный суд Московского округа отказал в удовлетворении требований ООО «РЭК», ООО «Агроресурс» и ООО «Экотехсервис» и подтвердил законность и обоснованность решения и предписания Московского областного УФАС России (дело № А40-27570/2024).
Интересно
Согласно пункту 2 части 1 статьи 11 от 26.07.2006 № 135-ФЗ Федерального закона «О защите конкуренции» признаются картелем и запрещаются соглашения между хозяйствующими субъектами-конкурентами, то есть между хозяйствующими субъектами, осуществляющими продажу товаров на одном товарном рынке, или между хозяйствующими субъектами, осуществляющими приобретение товаров на одном товарном рынке, если такие соглашения приводят или могут привести к повышению, снижению или поддержанию цен на торгах.
Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 8 мая
Аварийный дом на Березовой улице начали демонтировать в Волоколамске
Европе предрекли раздел между Россией и США
Всероссийская акция «Вахта памяти» прошла на 17 площадках в Волоколамске
Кабинет рентгенографии с цифровым оборудованием открыли в Зарайске
Неизвестные облили фекалиями машину депутата в Петербурге из-за символов СВО
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте