Суд отклонил иск экс-ИКЕА к подрядчику на 51 миллион рублей

ООО «Торг», бывшая структура ИКЕА в России, проиграло арбитражное разбирательство против девелопера «А Плюс Девелопмент». Компания пыталась взыскать компенсацию за строительные недостатки на складе в поселке Есипово, но Арбитражный суд Московской области признал претензии необоснованными, сообщил «Постньюс».
Изначально сумма иска составляла 51 миллион рублей, но в ходе разбирательства выяснилось, что основная часть требований была завышена. Итоговая компенсация составила лишь 1,66 миллиона рублей.
Это судебное решение стало очередным примером снижения ранее заявленных требований бывших структур ИКЕА, покидающих Россию, добавил «Ридус».
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте