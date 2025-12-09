Суд отклонил иск экс-ИКЕА к подрядчику на 51 миллион рублей

ООО «Торг», бывшая структура ИКЕА в России, проиграло арбитражное разбирательство против девелопера «А Плюс Девелопмент». Компания пыталась взыскать компенсацию за строительные недостатки на складе в поселке Есипово, но Арбитражный суд Московской области признал претензии необоснованными, сообщил «Постньюс».