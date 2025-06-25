Суд оставил под стражей редактора Ura.ru Аллаярова
Свердловский областной суд отклонил прошение об изменении меры пресечения для редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в незаконном получении сведений о криминогенной обстановке в регионе.
Несмотря на возражения, включая позицию уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой и представителей фракций Госдумы, инстанция постановила оставить журналиста под стражей.
Защита Аллаярова намерена оспорить решение. Адвокаты Светлана Герасимова и Анастасия Харисанова назвали меру пресечения чрезмерной, заявив о необоснованности доводов. Закрытие заседания они сочли нарушением принципа гласности.
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