Суд оставил под стражей редактора Ura.ru Аллаярова

Свердловский областной суд отклонил прошение об изменении меры пресечения для редактора Ura.ru Дениса Аллаярова, обвиняемого в незаконном получении сведений о криминогенной обстановке в регионе.

Несмотря на возражения, включая позицию уполномоченного по правам человека РФ Татьяны Москальковой и представителей фракций Госдумы, инстанция постановила оставить журналиста под стражей.

Защита Аллаярова намерена оспорить решение. Адвокаты Светлана Герасимова и Анастасия Харисанова назвали меру пресечения чрезмерной, заявив о необоснованности доводов. Закрытие заседания они сочли нарушением принципа гласности.