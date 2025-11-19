Студенты и преподаватели посетили Карьерный форум в Нижнем Новгороде

Карьерный форум 2025, организованный НИУ Президентской академией совместно с Корпоративным университетом правительства Нижегородской области, прошел в Нижнем Новгороде и стал крупнейшим за всю историю проведения Дня карьеры в вузе. Форум вышел на федеральный уровень и привлек внимание представителей власти, бизнеса и вузов, написало ИА «Нижний Новгород» .

Главная цель мероприятия — содействие трудоустройству студентов и выпускников, а также удовлетворение кадровых потребностей работодателей. Сенатор Ольга Щетинина подчеркнула, что Нижегородская область одной из первых разработала кадровую стратегию и создала инфраструктуру для трудоустройства молодых специалистов.

Щетинина указала на острую кадровую потребность страны до 2030 года, составляющую три миллиона человек, и подчеркнула, что лишь 31% выпускников находят работу по специальности. Она подчеркнула необходимость модернизации образовательного процесса, чтобы предприятия получали специалистов, обладающих современными компетенциями и навыками.