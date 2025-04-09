Стройэксперт Васильев: акриловые краски помогут обновить пластиковые окна

Строительный эксперт Федор Васильев рассказал, как обновить пластиковые окна без лишних затрат. Он рекомендовал обратить внимание на акриловые краски, сообщил News.ru .

По словам специалиста, такой материал позволит обновить внешний вид окон и сэкономить на их замене.

«Несомненным плюсом будет то, что вы сможете подобрать цвет под ваш индивидуальный вкус», — добавил Васильев.

Он посоветовал приобретать краску для ПВХ-профилей на акриловой основе с маркировкой «АК». Перед использованием необходимо очистить раму, зашкурить поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, смыть пыль и дать конструкции высохнуть.