Стройэксперт Васильев: акриловые краски помогут обновить пластиковые окна

Строительный эксперт Федор Васильев рассказал, как обновить пластиковые окна без лишних затрат. Он рекомендовал обратить внимание на акриловые краски, сообщил News.ru.
По словам специалиста, такой материал позволит обновить внешний вид окон и сэкономить на их замене.
«Несомненным плюсом будет то, что вы сможете подобрать цвет под ваш индивидуальный вкус», — добавил Васильев.
Он посоветовал приобретать краску для ПВХ-профилей на акриловой основе с маркировкой «АК». Перед использованием необходимо очистить раму, зашкурить поверхность мелкозернистой наждачной бумагой, смыть пыль и дать конструкции высохнуть.
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