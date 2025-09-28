Строительство моста через Оку запланировали в Рязанской области

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел рабочую встречу с министром транспорта России Андреем Никитиным в Москве. Главной темой обсуждения стало строительство нового моста через реку Оку. Об этом сайту «ФедералПресс» сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Глава области подчеркнул важность проекта для транспортной системы региона. Новый мост протяженностью около 5,8 километра и высотой опор 20 метров улучшит транспортное сообщение между Рязанью, Солотчей и пятью муниципальными округами, а также обеспечит удобный транзит в Нижегородскую и Владимирскую области. Завершить строительство планируется к 2029 году.

Также на встрече обсудили развитие отрасли беспилотных технологий. Павел Малков отметил работу «Аэрокосмической долины» и центра «Протосс», где зарегистрировано 114 и 41 резидент соответственно. По его словам, дроны уже используются для мониторинга лесных пожаров и обработки сельхозугодий.