Строительный эксперт Васильев: за ремонт в новостройке можно оформить налоговый вычет

Россияне могут воспользоваться налоговым вычетом за ремонт своей квартиры, купленной в новостройке. Механизм помогает вернуть часть затрат, однако для получения компенсации нужно учесть несколько требований и собрать соответствующие документы. Об этом рассказал строительный эксперт Федор Васильев в беседе с Life .

По его словам, возврат возможен за расходы на проведение отделочных работ и приобретение строительных материалов, таких как плитка, обои, краска, ламинат и даже межкомнатные двери. Мебель, бытовая техника и декоративные элементы в данный список не включаются. Лимит налогового вычета составляет 2 миллиона рублей на одного человека, поэтому максимальная сумма возврата — 260 тысяч рублей.

Есть два способа оформить налоговый вычет: через налоговую службу или работодателя, напомнил специалист. Первый вариант предполагает заполнение декларации формы 3-НДФЛ, подтверждение расходов и подачу документов в Федеральную налоговую службу.