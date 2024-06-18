Строительный эксперт Васильев: водонагреватель поможет пережить сезон отключения горячей воды

Летом россияне неизбежно сталкиваются с отключением горячей воды. Оптимальным решением проблемы может стать установка в квартире водонагревателя, сообщил строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru.

По словам специалиста, лучше всего выбирать нагреватель бойлерного, а не проточного типа. Он нагревает воду не напрямую из крана, а в специальном баке. При этом подобное устройство может дорого обойтись.

Любителям сэкономить Васильев посоветовал пользоваться общественными банями, сходить помыться в гости к друзьям или в спортивный зал.