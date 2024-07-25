Строительный эксперт Васильев указал на преимущества каркасного бассейна

Строительный эксперт Федор Васильев в беседе с Life рассказал, как выбрать бассейн для дачи.

Так, надувные модели отличаются сравнительно невысокой стоимостью. По словам специалиста, к плюсам также относятся мобильность и быстрота установки. Однако данное изделие имеет низкую прочность.

Уменьшить риск неожиданного прокола поможет покупка каркасного бассейна, который прослужит гораздо дольше. Однако этот вариант предполагает более серьезные траты, отметил Васильев.

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