Строительный эксперт Васильев: стоимость работы сантехника должна быть прописана в договоре

Многие недобросовестные сантехники проводят различные махинации с ценами. Чтобы не стать жертвой обмана, стоимость услуг необходимо заранее прописывать в договоре, рассказал строительный эксперт Федор Васильев в беседе с «Известиями».

По его словам, часто по телефону мастера называют одну сумму, а по факту говорят совсем о других цифрах. Они могут менять ценник на одинаковые услуги в несколько раз в квартирах с новым и старым ремонтом, сообщила «Свободная пресса».

Кроме того, не стоит соглашаться на дополнительные работы, которые сантехник всячески будет навязывать. Также не нужно доверять ему самостоятельно покупать комплектующие, отметил Васильев.

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