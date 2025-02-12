Строительный эксперт Васильев: сетка-рабица защитит дачу от диких собак и коз
Строительный эксперт и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, какой забор для дачи считается самым надежным. Его слова опубликовал сайт News.ru.
Согласно установленным правилам, напомнил специалист, заборы между соседними участками должны быть прозрачными и высотой не более 1,5 метра. Сплошную ограду допустимо возводить только со стороны улицы, предварительно согласовав это с соседями.
«Чтобы сделать забор между участками по всем нормам, подойдет простая сетка-рабица. Она же защитит ваши зеленые насаждения от вторжения диких собак или коз», — заявил Васильев.
Среди бюджетных вариантов он выделил доски, брус и евроштакетник. Однако деревянные конструкции, несмотря на свою привлекательность, требуют регулярного ухода.