Строительный эксперт Васильев: сетка-рабица защитит дачу от диких собак и коз

Строительный эксперт и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал, какой забор для дачи считается самым надежным. Его слова опубликовал сайт News.ru .

Согласно установленным правилам, напомнил специалист, заборы между соседними участками должны быть прозрачными и высотой не более 1,5 метра. Сплошную ограду допустимо возводить только со стороны улицы, предварительно согласовав это с соседями.

«Чтобы сделать забор между участками по всем нормам, подойдет простая сетка-рабица. Она же защитит ваши зеленые насаждения от вторжения диких собак или коз», — заявил Васильев.

Среди бюджетных вариантов он выделил доски, брус и евроштакетник. Однако деревянные конструкции, несмотря на свою привлекательность, требуют регулярного ухода.