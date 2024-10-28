Строительный эксперт Васильев: ремонт в квартире экономкласса обойдется в три-пять тысяч рублей за квадратный метр

Строительный эксперт, гендиректор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в разговоре с изданием NEWS.ru назвал среднюю стоимость ремонта в квартире экономкласса. По его словам, россиянам придется потратить три-пять тысяч за квадратный метр.

В эту стоимость, по словам Васильева, войдут косметические изменения, замена напольного покрытия, покраска стен и потолков. За ремонт среднего уровня нужно будет отдать от пяти до 12 тысяч рублей за квадратный метр. В этом случае в него войдут использование более дорогих материалов и более качественной отделочной работы.

Замена окон и дверей обойдется в 8–15 тысяч рублей за штуку, а чистовая отделка — от полутора тысяч рублей за квадратный метр. Строительный эксперт уточнил, что все представленные расценки озвучены в усредненном виде.