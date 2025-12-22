Строительный эксперт Васильев рассказал, что в 2026 году акцентные стены утратят актуальность

В 2026 году оформление интерьеров претерпит значительные изменения, сделав упор на создании гармоничных и осмысленных пространств. Такой прогноз дал основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев в интервью « Известиям ».

По словам эксперта, ключевым направлением станет концепция полного погружения, где стены и потолок будут выполнены в едином стиле. Акцентные стены отойдут на второй план, уступив место атмосфере, которая окружает человека со всех сторон.

«На смену навязчивым и поверхностным решениям, таким как монотонные геометрические узоры, кричащие цветочные принты и дешевые имитации кирпича или бетона, придут сложные многослойные работы», — отметил специалист.

Он добавил, что цветовая палитра также изменится: доминирующими станут теплые и глубокие тона, навеянные природой. Основу составят насыщенные нейтральные цвета — эспрессо, умбра, оттенки дерева, охра и теплый беж.