Строительный эксперт Васильев посоветовал украшать елку пластиковыми игрушками

Семьям с детьми и домашними животными при украшении елки стоит отдавать предпочтение пластиковым игрушкам, а не стеклянным. Такой совет дал строительный эксперт и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев в беседе с News.ru .

Специалист отметил, что в целях безопасности старые советские игрушки лучше всего размещать в верхней части дерева. Так до ни не смогут добраться питомцы и маленькие дети.

При покупке новогодних украшений и гирлянд необходимо обращать внимание на качество и запах изделий. Кроме того, они должны иметь сертификаты безопасности, подчеркнул Васильев.