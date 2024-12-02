Строительный эксперт Васильев посоветовал украшать елку пластиковыми игрушками

Семьям с детьми и домашними животными при украшении елки стоит отдавать предпочтение пластиковым игрушкам, а не стеклянным. Такой совет дал строительный эксперт и генеральный директор компании ГЛАВСНАБ Федор Васильев в беседе с News.ru.
Специалист отметил, что в целях безопасности старые советские игрушки лучше всего размещать в верхней части дерева. Так до ни не смогут добраться питомцы и маленькие дети.
При покупке новогодних украшений и гирлянд необходимо обращать внимание на качество и запах изделий. Кроме того, они должны иметь сертификаты безопасности, подчеркнул Васильев.
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