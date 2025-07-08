Строительный эксперт Васильев посоветовал спасаться от жары плотными шторами

Эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев рассказал NEWS.ru , как спастись от жары без кондиционера и вентилятора. По его словам, снизить нагрев помещения помогут плотно занавешенные шторы, особенно если окна выходят на солнечную сторону.

Васильев отметил, что летом сильнее всего нагреваются окна, так как через них в квартиру попадает солнечный свет. «Самый простой способ — занавесить окна плотными шторами на весь световой день. Так в комнате не будет создаваться парникового эффекта», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что метод с фольгой на окнах неэффективен и может усилить нагрев. Вместо фольги он рекомендовал использовать специальные зеркальные пленки, которые отражают тепло, но сохраняют естественное освещение. «В качестве альтернативы обратите внимание на зеркальную пленку: она создает барьер для тепловой энергии, но не ухудшает естественного освещения», — отметил Васильев.

Кроме того, по его словам, в жару стоит отказаться от использования бытовых приборов, выделяющих тепло. В частности, он посоветовал стараться реже готовить в духовке и на плите, гладить утюгом, а также выключать полотенцесушитель в ванной.