Строительный эксперт Васильев посоветовал начинать ремонт в доме с начала марта

Строительный эксперт Федор Васильев в разговоре с NEWS.ru посоветовал россиянам начинать делать ремонт в жилище с начала марта, чтобы чистовая отделка и большая часть работ пришлась на весну и лето.

Главным преимуществом весеннего сезона он назвал теплую погоду. В это время можно без всяких проблем затевать фасадные работы, менять окна и балконы.

«Весной и летом световой день длиннее, а значит, удастся сэкономить на искусственном освещении и поработать подольше», — добавил Васильев.

При этом эксперт предупредил, что найти стройматериалы дешево весной и летом не выйдет, поскольку это крайне популярный сезон для проведения работ.

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