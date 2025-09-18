Строительный эксперт Васильев посоветовал делать электрические полы в городских квартирах

Строительный эксперт, основатель и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ» Федор Васильев поделился с «Известиями» советами по выбору и установке теплых полов.

Для городских квартир оптимальны электрические системы: нагревательные маты и инфракрасная пленка. Нагревательные маты просты в монтаже и не требуют заливки стяжки. Инфракрасная пленка обеспечивает мгновенный нагрев, не сушит воздух и монтируется под ламинат или линолеум.

В частных домах с автономным отоплением эффективны водяные теплые полы, интегрированные в фундамент по технологии УШП или УФФ. Эти системы монтируются комплексно, вместе с теплоизоляцией и другими коммуникациями. Срок их службы сопоставим со сроком службы самого фундамента.

Эксперт отметил, что при монтаже водяных полов часто пренебрегают качественной теплоизоляцией, что увеличивает затраты на отопление на 25–30%. Он посоветовал использовать экструзионный пенополистирол толщиной не менее трех-пяти сантиметров и делать короткие контуры не более 80 метров.

Васильев подчеркнул, что электрические системы нельзя укладывать под мебелью, а для оптимальной экономии следует использовать программируемый терморегулятор.