Строительный эксперт Федор Васильев перечислил неочевидные причины появления пыли в доме. Одна из них — новая мягкая мебель, отметил специалист в беседе с News.ru .

Он пояснил, что тканевая обивка нередко содержит остатки клея и пыль с производства. Васильев посоветовал проводить тщательную обработку таких предметов интерьера перед использованием.

Еще один источник — некачественная штукатурка. При отслаивании материала в воздух попадают потенциально опасные для здоровья частицы.