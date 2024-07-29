Строительный эксперт Васильев: новая мебель — неочевидный источник пыли в доме

Строительный эксперт Федор Васильев перечислил неочевидные причины появления пыли в доме. Одна из них — новая мягкая мебель, отметил специалист в беседе с News.ru.

Он пояснил, что тканевая обивка нередко содержит остатки клея и пыль с производства. Васильев посоветовал проводить тщательную обработку таких предметов интерьера перед использованием.

Еще один источник — некачественная штукатурка. При отслаивании материала в воздух попадают потенциально опасные для здоровья частицы.

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