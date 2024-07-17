Строительный эксперт Васильев: изолента обязательно должна быть в каждом доме

Универсальная синяя изолента должна быть в каждом доме. Она выручит в самых различных задачах, сообщил строительный эксперт Федор Васильев в беседе с News.ru.

По его словам, из липких лент в ящик также можно положить разные виды скотча: прозрачный, малярный, двусторонний, армированный. Кроме того, необходимо запастись тюбиком суперклея.

Что касается инструментов, в каждом доме должны быть гаечный ключ, крестовая и плоская отвертки, молоток, кусачки, плоскогубцы и ножницы, отметил Васильев.

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