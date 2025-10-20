Строительный эксперт Орехов рекомендовал провести ремонт крыши до наступления холодов
Генеральный директор компании «НАТЭК» Алексей Орехов сообщил РИАМО, что своевременный ремонт крыши осенью способен предотвратить протечки.
Специалист подчеркнул, что крышу можно считать основным защитным барьером здания от влаги и холода. Поэтому нужно успеть организовать ряд работ до наступления минусовых температур.
«Лучше провести профилактику заранее, пока материалы еще сохраняют эластичность и можно работать без температурных ограничений», — пояснил эксперт.
По его словам, следует проверить состояние покрытия, герметичность стыков и узлов примыкания, а также осмотреть кровлю и уделить внимание подкровельному «пирогу». При выявлении проблем — провести локальный ремонт или замену участков.