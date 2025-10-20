Строительный эксперт Орехов рекомендовал провести ремонт крыши до наступления холодов

Специалист подчеркнул, что крышу можно считать основным защитным барьером здания от влаги и холода. Поэтому нужно успеть организовать ряд работ до наступления минусовых температур.

«Лучше провести профилактику заранее, пока материалы еще сохраняют эластичность и можно работать без температурных ограничений», — пояснил эксперт.

По его словам, следует проверить состояние покрытия, герметичность стыков и узлов примыкания, а также осмотреть кровлю и уделить внимание подкровельному «пирогу». При выявлении проблем — провести локальный ремонт или замену участков.