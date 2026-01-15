Строительный эксперт Лапидус счел преувеличенным прогноз о подорожании капремонта на 25%

Согласно исследованию компании Domeo, затраты на капитальный ремонт квартиры под ключ в Москве в новом году возрастут на 20–25%. Ситуацию прокомментировал заведующий кафедрой «Технологии и организация строительного производства» МГСУ Азарий Лапидус в беседе с ИА НСН .

Специалист назвал сильно преувеличенным соответствующий прогноз, однако признал вероятность значительного удорожания отдельных стройматериалов.

«Ни один прогноз не дает таких величин, но, конечно, увеличение стоимости капремонта будет таким же, как увеличение стоимости общестроительных работ», — отметил эксперт.

В заключение Лапидус посоветовал не ждать снижения затрат на ремонтные работы.