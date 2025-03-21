Строительный эксперт Котлов предупредил дачников о весеннем подтоплении

С приходом весны владельцам дач нужно быть особенно внимательными к угрозе подтопления участков. Об этом предупредил руководитель строительной компании HalleHouse Вячеслав Котлов в беседе с vse42.ru .

Из-за таяния снега на территории может скопиться много воды.

«Можно подумать, ну подтопило и подтопило — высохнет. Но это не всегда так», — отметил эксперт.

Он пояснил, что если произойдет подтопление фундамента дома, то появятся трещины, и все строение окажется в аварийном состоянии.

Чтобы избежать проблем, надо оборудовать дренажную систему на участке. По словам специалиста, вода должна отводиться по траншеям, которые проложены под уклоном в сторону самой низкой точки участка. Там необходимо сделать дренажный колодец. Еще один вариант — направить воду в канаву для сточных вод на границе владений.