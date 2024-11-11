Строительный эксперт Киреев посоветовал брать на приемку квартиры эксперта

Не всегда ремонт от застройщика бывает качественным, чтобы вовремя заметить все недостатки и иметь возможность добиться исправления ошибок и недочетов, на приемку жилья лучше брать с собой специалиста. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказал директор экспертной компании Павел Киреев.

Он отметил, что человек без опыта в таких делах может сразу не заметить недочеты, а порой просто не знает, куда нужно смотреть. А эксперт поможет все проверить и сразу же в присутствии представителя застройщика составить акт о несоответствии.

Далее в течение 60 дней после того, как все недостатки были задокументированы, их должны исправить. Если этого не произойдет, можно обращаться в суд.