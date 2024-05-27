Строительный эксперт Глушков заявил, что в России предложение превышает спрос на цемент

В России огромный рынок цемента, а его дефицит — это следствие сложностей в логистике и проблемы застройщиков с деньгами. Об этом ИА НСН рассказал президент ассоциации «Национальное объединение строителей» Антон Глушков.

Он добавил, что также цемент очень капризен при хранении. По этой причине нельзя закупить этот стройматериал впрок.

«Летний дефицит складывается очень часто в большом количестве регионов. Начиная с октября, он сходит на нет, и даже иногда мы фиксировали снижение цены на розничном рынке цемента», — отметил Глушков.

Он добавил, что с логистическими проблемами больше всего сталкиваются в регионах, которые пострадали от наводнения. В крупных городах они решены.

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