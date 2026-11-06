Строительный эксперт Филилеев предупредил о пожарной опасности новогоднего декора на фасадах

Новогодние украшения на фасадах зданий могут стать причиной быстрого распространения огня, особенно если использовать горючие материалы. Об этом «Известиям» рассказал генеральный директор Центра строительной экспертизы ПГС Алексей Филилеев.

Эксперт предупредил об опасности новогоднего декора: сухая хвоя и пенопласт легко воспламеняются, плавятся и выделяют токсичный дым, создавая риск масштабного пожара.

Пожарные риски зависят от материалов и способа их размещения. Сплошное оформление фасадов создает непрерывный путь для пламени, особенно при вертикальном размещении украшений.

Наиболее безопасным вариантом эксперт назвал негорючие материалы — металл, стекло и керамику. Декор следует размещать с промежутками, вдали от окон, а электрические соединения гирлянд не прятать внутри горючих композиций.