Строитель Васильев напомнил, что демонтировать несущие стены можно только после согласования

Перед началом ремонта важно знать, какие работы можно выполнять без согласования, а какие требуют разрешений. Федор Васильев, эксперт в области строительных материалов и генеральный директор компании «ГЛАВСНАБ», рассказал «Газете.Ru» о ключевых моментах, которые помогут избежать проблем.

Можно делать косметический ремонт, включая покраску стен, оклейку обоев и замену напольных покрытий, без согласования с БТИ. Однако перепланировка возможна при условии, что перенос перегородок не займет более 25% площади квартиры и не повредит несущим конструкциям.

Расширять дверные и оконные проемы можно, но только в пределах существующих. Смена душевой кабины на ванну или наоборот осуществляется также без согласования. Установку кондиционера нужно согласовать с учетом наружного крепления.

Демонтаж несущих стен требует обязательного согласования БТИ, и такие работы часто запрещены, если отсутствует разрешение проектной организации. Кроме того, перенос кухни, санузла и газовой плиты без согласования не допускается, как и создание нового санузла в другом месте. Нельзя также устанавливать балконные блоки или изменять фасад без разрешения.