Строитель Лапидус указал на минусы проживания в морских контейнерах

Морские контейнеры можно использовать для строительства жилья, но у такой недвижимости есть ряд недостатков. Об этом рассказал заслуженный строитель России Азарий Лапидус в беседе с «Москвой 24» .

По его словам, такие помещения плохо проветриваются, а долгосрочные медицинские наблюдения на эту тему отсутствуют.

«Со слабыми токами способны возникнуть сложности, потому что из-за металлических стен может потребоваться дополнительный роутер и оборудование для интернета, телевидения и так далее», — добавил эксперт.

Лапидус также предположил, что банки вряд ли будут выдавать кредиты на такую недвижимость, однако это не запрещено.