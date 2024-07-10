Стриминг «Звук»: чаще всего на шашлыках россияне слушают поп-музыку

Во время загородного отдыха и приготовления шашлыков россияне чаще всего включают поп-музыку. У мангалов ее слушают 56% опрошенных, сообщила «Национальная служба новостей» со ссылкой на результаты исследования HiFi-стриминга «Звук».

На втором месте по популярности оказался рок, на третьем — электронная музыка. Также на шашлыках нередко звучит рэп и шансон.

В числе любимых песен россиян во время отдыха у костра оказались «Кукла колдуна» группы «Король и шут», «По барам» Анны Асти. Также опрошенные часто включают композиции группы «Кино», «Руки Вверх!» и Леонида Агутина.

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