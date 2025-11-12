Стратегию развития медицинского туризма разработают в Крыму

Научно-клинический центр «Технологии здоровья и реабилитации КФУ имени В.И. Вернадского» работает над развитием медицинского туризма в Крыму. Об этом рассказала директор центра Елена Бирюкова в эфире телеканала «Крым 24» .

По ее словам, этот вопрос решается комплексно, однако специалисты выделили несколько основных направлений.

«Первое — это практико-ориентированная подготовка кадров специалистов высшей квалификации, работающих в области медицинского туризма и медицины здорового долголетия», — отметила Бирюкова.

Цель проекта — вернуть полуострову славу всероссийской здравницы. Реализация программы поддерживается Министерством здравоохранения и Министерством курортов и туризма Крыма.