«Стратегический ресурс». Гендиректор ПСМ — о влиянии эстетического интеллекта на работников

Эстетический интеллект на рынке строится на трех ключевых принципах: локация, продукция и коммуникация. Современные компании делают ставку на стиль и дизайн, который влияет не только на бренд, но и на развитие команды и города в целом. Генеральный директор компании ПСМ Андрей Медведев поделился опытом на выставке «Та самая Москва».

Его команда работает уже 20 лет и за это время сумела объединить заводы с арт-объектами, а промышленное производство — с искусством.

«Эстетический интеллект — это тот самый стратегический ресурс дизайна, эстетики и креатива, который мы можем использовать не для украшения, а для того чтобы вдохновлять сотрудников, развивать продукт, укреплять имидж и бренд», — подчеркнул Медведев.

Для будущих сотрудников офис стал местом вдохновения и важным фактором при выборе работы. Современные лофты, коворкинги и зеленые офисы создают комфортную атмосферу, мотивируют и привлекают талантливых специалистов.

