Страховщик Макеева рассказала, что при ДТП с самокатом нужно вызвать сотрудника ГИБДД

Если человек попав в ДТП с участием электросамоката, нужно обязательно вызвать сотрудников ГИБДД. Об этом «Известиям» рассказала начальник управления методологии урегулирования убытков СК «Росгосстрах» Елена Макеева.

Она привела пример с ситуацией, когда самокатчик сбил пешехода. Если водитель СИМ виноват, нужно сразу вызвать ДПС.

«В первую очередь надо вызывать на место ДТП сотрудников ГИБДД. Тротуар по закону является частью дороги, и это их зона ответственности. Присутствие сотрудников ГИБДД необходимо для фиксации ДТП», — отметила эксперт.

Она добавила, что ДТП нужно обязательно зафиксировать. В противном случае получить компенсацию будет очень сложно.

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