Страховой эксперт Иванов: долевое страхование совмещает страхование жизни с долгосрочным накоплением

Вице-президент страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игорь Иванов обсудил преимущества долевого страхования жизни в интервью радио Sputnik . Он также прокомментировал предложение Министерства финансов РФ о продлении налоговых льгот на эту услугу.

По словам Иванова, долевое страхование сочетает в себе страхование жизни и долгосрочное накопление капитала. Клиенты получают возможность выбирать стратегию инвестирования при поддержке консультаций от страховой компании, которая выполняет функцию финансового советника. Это помогает людям принимать взвешенные финансовые решения.

Иванов акцентировал внимание на том, что страховым компаниям выгодно выстраивать длительные отношения с клиентами, а долевое страхование является одним из инструментов для этого. Налоговые льготы значительно повышают интерес к этому продукту по сравнению с альтернативными инвестиционными возможностями.

Он также добавил, что отмена налоговых льгот может негативно сказаться на долгосрочном инвестировании и экономическом развитии страны. Продолжение предоставления таких льгот будет стимулировать приток долгосрочного капитала в российскую экономику.