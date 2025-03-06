Страховой дом ВСК: на затопления приходится 71% страховых обращений в Заполярье

На случаи затопления квартир в Мурманской области приходится 71% страховых обращений. Об этом сообщил MK.Ru со ссылкой на результаты исследования Страхового дома ВСК.

При возникновении подобной ситуации крайне важно своевременно задокументировать происшествие и установить его причину. Эксперты посоветовали незамедлительно связаться с управляющей компанией для составления официального акта. В отдельных ситуациях может понадобиться вызов аварийной службы для оперативного устранения протечки и предотвращения дальнейшего ущерба.

Фото- и видеозапись повреждений также играют важную роль. Эти доказательства могут пригодиться в суде, если дело дойдет до разбирательства. Чтобы получить возмещение убытков, потребуется провести оценку стоимости ремонтных работ либо представить квитанции, подтверждающие понесенные расходы, добавили «Государственные новости».