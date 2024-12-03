Страховой дом ВСК: Lada стала самой востребованной маркой автомобилей у угонщиков в 2024 году

За неполный 2024 год в России снизилось количество угонов на 22%. Чаще всего преступники выбирали для похищения автомобили марки Lada. На долю отечественной машины приходится 66% от общего числа угонов. Об этом сообщает сайт «Известия» со ссылкой на данные страхового дома ВСК.
По информации аналитиков, спросом у злоумышленников так же пользуются бренды Lexus (8,5%), Hyundai и Kia (по 6%). На долю BMW, Toyota, Mitsubishi и Volkswagen приходится по 2,8% преступлений.
В текущем году жертвами угонов чаще всего становились корпоративные автопарки (77%). Порядка 40% от всех похищений машин произошли в Москве, еще 26% — в Дагестане.
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