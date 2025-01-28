«Страховой брокер AMsec24»: в некоторых регионах России стоимость жилья может снизиться

Руководитель по работе с физическими лицами страховой компании «AMsec24» Максим Колядов объяснил «ФедералПресс» , каким образом рынок недвижимости и страхования подвержен изменениям. Среди основных факторов он выделил экономическую обстановку, законодательные нововведения, процентные ставки по ипотеке и спрос на жилье.

Колядов прогнозирует, что в ближайшее время цены на недвижимость могут варьироваться в зависимости от региона. В крупных городах, где спрос остается стабильным, цены могут сохраниться на текущем уровне или незначительно увеличиться — примерно на 5–6%. В тех регионах, где наблюдается спад спроса, возможен небольшой откат цен. Что касается Москвы и Санкт-Петербурга, рост цен возможен, но он будет умеренным — в пределах 1,5–2%.

Рост процентных ставок по ипотечным кредитам может сказаться на доступности жилья, что, в свою очередь, повлияет на динамику цен. Если ставки продолжат повышаться, это может охладить покупательскую активность и привести к снижению стоимости недвижимости. Страховые компании также могут изменять свои тарифы в соответствии с ситуацией на рынке и уровнем риска. Рост стоимости недвижимости повлечет за собой удорожание страховых услуг.