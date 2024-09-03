Стилист Туркенич назвала пальто «мидакси» из шерсти идеальным вариантом на осень

Стилист-имиджмейкер Наталия Туркенич в беседе с изданием «Москва 24» посоветовала россиянам купить на осень пальто «мидакси» из шерсти с синтетической добавкой. По ее словам, это идеальная длина, подходящая каждой девушке и женщине.

«Это почти в пол, но не макси, а лишь чуть длиннее середины икры. В тренде такая длина будет еще долго», — сказала стилист.

Что касается длины рукава, лучше всего выбирать классический вариант, когда он упирается в место начала роста большого пальца, посоветовала Туркенич.

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