Стилист Трефилов заявил, что добиться долговременной укладки без химии можно лишь в салоне красоты

Стилист Евгений Трефилов в интервью NEWS.ru рекомендовал обращаться в салоны красоты для создания долговременной укладки без применения химии. По его мнению, самостоятельные попытки могут навредить волосам.

В интернете множество советов по созданию долговременной укладки: «Плойка для стойких локонов — секреты!», «Жгуты для объема на неделю!». Однако, несмотря на заманчивость предложений, результаты часто разочаровывают: укладка не держится или волосы становятся сухими и ломкими.

Трефилов подчеркнул, что в салоне можно выбрать различные варианты укладки: на бигуди, с помощью плойки или утюжка, а также различные плетения. Он пояснил, что профессиональные стайлинговые средства не только фиксируют прическу, но и создают невидимую основу, поддерживающую форму волос, а также защищают их от перегрева.

Профессиональные инструменты, такие как плойки и утюжки, обладают точной регулировкой температуры, которую мастер подбирает индивидуально под каждый тип волос. Дома же мы часто используем инструменты на максимальной температуре, что может привести к повреждению волос.

Стилист добавил, что укладка — это искусство, и мастер знает, как правильно накрутить прядь, под каким углом и с каким натяжением. Он учитывает направление роста волос, их структуру и даже форму лица.