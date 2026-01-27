Стилист Трефилов назвал эффект «выгоревших» волос трендом 2026 года

В 2026 году модные тенденции в стрижках и окрашивании акцентируют внимание на свободе, дерзости и уникальности. Подробнее рассказал стилист Евгений Трефилов, передала «Вечерняя Москва» .

Специалист назвал новым трендом окрашивание с эффектом «выгоревших» волос. По его словам, такая прическа поможет выглядеть моложе. Он посоветовал обратить внимание на варианты с бежевыми переливами или молочными прядями.

Как отметил стилист, челки — быстрый способ сменить образ. В моде — бохо и шторки, но важно, чтобы челка подходила к форме лица. Кроме того, популярными станут «тифозные» челки, которые требуют полной смены имиджа.