Стилист Тоторина рассказала, что челка-шторка подходит к любому типу лица | 360°

Общество 13 мая 2024, 18:45 Стилист Тоторина рассказала, что челка-шторка подходит к любому типу лица

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Только одна форма челки подходит под все типы лица, речь идет о так называемой челке-шторке. О этом «Москве 24» рассказала стилист-парикмахер Галина Тоторина.

По ее словам, прическа с такой челкой украсит обладательницу любой формы лица. Она смягчит излишне острые черты и сделает девушку более миловидной.

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«Она смягчает жесткие черты прямоугольника и квадрата, делает образ миловидным и нежным», — отметила стилист.

Она добавила, что такую челку лучше стричь треугольником, делая центральные пряди чуть короче. Таким образом можно избавиться от проблемы лезущих в глаза волос.

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