Стилист Судник поделилась ключевыми тенденциями зимнего сезона 2026 года

Руководитель бренда женской одежды Bahar Design Христина Судник поделилась с «Известиями» ключевыми тенденциями зимнего сезона 2026 года. Она отметила, что в тренде будут объемные шубы и дубленки из искусственного меха, меховые головные уборы и выразительные воротники.

По словам предпринимателя, интерес к Slavic Core — «славянскому шику» — растет благодаря переосмыслению традиционных элементов через современный крой и экологичные материалы. «Эксперты „Честного знака“, национальной системы маркировки товаров, зафиксировали феноменальный всплеск продаж. За три квартала 2025 года продажи шуб и дубленок из искусственного меха в РФ выросли в четыре раза по сравнению с прошлым годом», — добавила Судник.

Пуховики также претерпели изменения: они уходят от бесформенных силуэтов и становятся полноценным элементом стильного образа. Востребованы ультракороткие модели в эстетике спорт-шика, «зефирные» пастельные оттенки, объемные плечи и меховые воротники в духе 1990-х.

Головные уборы в этом сезоне выделяются разнообразием: шерстяные косынки, вязаные повязки, узорные чепчики и меховые ушанки — все это в тренде. Меховые ушанки остаются одним из ключевых символов российской зимы.

Обувь также не отстает от модных тенденций: мунбуты и аутдор-ботинки с массивной подошвой, высокие челси и сапоги-трубы — все это сочетает в себе стиль и практичность.

«Смело выбирайте лаймовые, вишневые, кремовые, морозно-синие оттенки. А также модные нынче амарант или зеленое золото. Цените сдержанность? Тогда шубы в цвете шоколада или пальто в карамельном или графитовом цвете несомненно обратят внимание», — заключила предприниматель.