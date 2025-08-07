Стилист Сорокина назвала старомодной школьную форму нового стандарта

Министерство просвещения показало образцы школьной формы, разработанные по обновленному ГОСТу. Стилист Елена Сорокина отметила, что представленные модели возвращают в эпоху СССР и совершенно не учитывают актуальные тренды. Слова эксперта привел сайт atas.info.

Специалист отметила, что такая одежда будет вызывать дискомфорт у детей и подростков, привыкших к удобству и свободному выражению индивидуальности.

Единственной позитивной стороной нововведений Сорокина признала требование к качеству материалов и составам тканей. Эксперт добавила, что школу ждет серьезный вызов, если ученики откажутся добровольно соблюдать новые правила и начнут демонстративно нарушать нормы дресс-кода.

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте