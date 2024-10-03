Стилист Смирнова-Ковалевская: носить сумку таксу можно и вертикально, и как клатч

Стилист Мария Смирнова-Ковалевская в беседе с «Москвой 24» назвала сумку таксу одной из самых популярных моделей сумок в 2024 году, а также рассказала модницам, как правильно ее нужно носить.

Так, по словам эксперта, сумка такса может носиться и вертикально, и как клатч, и вместо браслета на запястье. Также можно воспользоваться длинными ручками и повесить аксессуар на плечо.

Такая модель легко впишется в любой гардероб и будет гармонично смотреться с совершенно разными образами, добавила стилист.