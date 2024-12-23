Стилист Скорокосова: не стоит бояться экспериментировать с декором на Новый год

Преподаватель Парижской школы стилистов Ольга Скорокосова рассказала в интервью «ФедералПресс» , как подобрать образ на праздник и какие тренды будут актуальны зимой 2024-2025.

Скорокосова предложила не бояться экспериментировать с различными видами декора, такими как пайеты, стразы, люстры, рюши, перья, вышивки и кройки с нестандартными элементами, вырезами и разрезами. Она также перечислила актуальные тенденции осенне-зимнего сезона, которые могут быть использованы в новогодних нарядах:

Мини-эстетика 2000-х. Все еще актуально носить короткие платья и юбки в стиле минимализма. Добавьте яркие цвета в образы, например, выбрав колготки или носки.

Прозрачность. Прозрачные элементы остаются популярными. Вы можете добавить прозрачную юбку или другие подобные детали, чтобы подчеркнуть современность и утонченность.

Вырезы и разрезы. Такие элементы могут сделать ваш наряд более интересным и выразительным. Выбирайте одежду с вырезами или разрезами, которые открывают участки тела.

Мужчинам также рекомендуется выбирать классические костюмы, которые подчеркнут их статус и уверенность. Вместо повседневной одежды предпочтительно выбирать элегантные костюмы, дополняющие образ.