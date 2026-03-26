Стилист Скороходова рассказала о возвращении в моду структурированных силуэтов с акцентом на талии

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова объяснила, почему в России вновь актуален акцент на талии. По ее мнению, это реакция на долгое доминирование свободного стиля оверсайз. Об этом написали «Известия» .

Новая тенденция отражает стремление к балансу между эстетикой и удобством. После пандемии многие стали искать способы выразить свою индивидуальность через персонализированную одежду, отмечает стилист.

Основой гардероба станут платья А-силуэта длины миди и макси с поясами, которые формируют фигуру «песочные часы». Актуальны также блузы мягких линий с завязками или сборками, которые сочетаются с юбками и брюками.

«Следующая непревзойденная классика — это жакеты с приталенным силуэтом или полуприталенным силуэтом, который подчеркивает женственные формы», — добавила Скороходова.

Такие жакеты подойдут и для повседневной носки, и для деловых встреч, и для вечерних мероприятий. При создании акцента на талии важно избегать избытка деталей и сохранять правильные пропорции. Вещь должна сидеть комфортно, не сковывать движения и не выглядеть вульгарно.