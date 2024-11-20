Стилист Скороходова рассказала, что в 2025 году в тренде будут все оттенки зеленого
В тренд постепенно входят оттенки зеленого, которые будут главенствовать в 2025 году. Об этом RT сообщила стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.
По ее словам, в моде будут все оттенки зеленого. Актуален будет как светло-салатовый, так и глубокий изумрудный.
Кроме тог, стилист посоветовала обратить внимание на оттеки шоколадного, а также белый, черный, лазурный и алый цвета.
Что касается праздничного наряда для встречи Нового года, то лучше выбрать платья из бархата или парчи.
Инфраструктуру Реутова для электромобилей признали одной из лучших Под
Сквер вдоль Пролетарского проспекта в Щелкове благоустроят в 2025 году
Бюджет на 2025 год утвердят в Реутове в декабре
Встреча по вопросам работы общественного транспорта прошла в Реутове
Залужного уличили в планах совершить теракт против «Турецкого потока»
Тренер из Реутова примет участие в телепередаче «Суперниндзя-3»
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте