Стилист Скороходова рассказала, что в 2025 году в тренде будут все оттенки зеленого

В тренд постепенно входят оттенки зеленого, которые будут главенствовать в 2025 году. Об этом RT сообщила стилист, дизайнер аксессуаров Анна Скороходова.

По ее словам, в моде будут все оттенки зеленого. Актуален будет как светло-салатовый, так и глубокий изумрудный.

Кроме тог, стилист посоветовала обратить внимание на оттеки шоколадного, а также белый, черный, лазурный и алый цвета.

Что касается праздничного наряда для встречи Нового года, то лучше выбрать платья из бархата или парчи.