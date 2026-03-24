Стилист Скороходова призвала отказаться от излишней серьезности в моде

Стилист и дизайнер аксессуаров Анна Скороходова в беседе с «Радио 1» порекомендовала воспринимать моду как способ самовыражения, а не как жесткие правила.

Эксперт отметила, что некоторые девушки увлекаются аксессуарами и создают чересчур перегруженные образы. По мнению Скороходовой, яркие детали, такие как сумка необычной формы или обувь с геометрической шпилькой, лучше всего подходят для элегантных и романтических стилей, написал RT.

Также стилист подчеркнула, что мода должна помогать людям акцентировать свои достоинства, а не служить строгими рамками.