Стилист Скороходова назвала яркие цвета и сложные силуэты главными трендами зимы 2026–2027 годов

Главным трендом зимнего сезона 2026–2027 годов станет возвращение индивидуальности, ярких цветов и сложных силуэтов. Об этом сайту «Вечерняя Москва» рассказала стилист и дизайнер Анна Скороходова.

По ее словам, на смену сдержанной эстетике приходят смелые эксперименты с формой и фактурой. Модницам рекомендуют обратить внимание на одежду с объемными плечами, подчеркнутой талией и архитектурным кроем, а также добавить в гардероб насыщенный красный, электрический синий, фиолетовый и винный оттенки.

Стилист посоветовала сочетать контрастные материалы — трикотаж с гладкой кожей или шерсть с искусственным мехом. Вязаные вещи лучше выбирать из мериноса, кашемира или альпака с небольшим добавлением синтетики для износостойкости. В качестве ключевых акцентов Скороходова выделила крупные броши, объемные шарфы и длинные перчатки.