Стилист Шеди: весной 2025 года в моде будут три основных типа пальто

Весной 2025 года в моде будут три основных типа пальто: пальто-пиджак, макси и кейп. Об этом сообщила стилист Мария Шеди в интервью «Москве 24» .

Пальто-пиджак представляет собой укороченную модель с элементами классического пиджака, такими как прямой крой, акцентированная линия плеч и английский воротник. Этот стиль подходит невысоким женщинам, так как визуально удлиняет фигуру. Пальто-пиджак можно комбинировать с узкими брюками, леггинсами, юбками и даже шортами с плотными колготками. Образ дополняют небольшие сумки, сохраняющие форму, и обувь на каблуке или плоская подошва.

Другой тренд — пальто-макси, которое достигает длины до пола и придает образу элегантности. Миниатюрным женщинам рекомендуется носить его с обувью на каблуке для визуального удлинения фигуры. Макси-пальто хорошо сочетается с одеждой оверсайз, такой как трикотажные костюмы и платья. Обувь на небольшом каблуке, ботильоны или лодочки завершают образ.

Кейп (пальто без рукавов) — еще один удачный выбор. Стилист рекомендует носить его с высокими сапогами и структурированной сумкой для создания элегантного образа.