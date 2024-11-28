Стилист Шеди: бледно-пастельные тона в одежде могут сделать лицо уставшим и визуально увеличить возраст

Бледные пастельные и холодные серые тона могут визуально увеличить возраст человека. Стоит также постараться избегать черной, сливовой и желтой одежды в портретной зоне. Об этом рассказала стилист Мария Шеди в беседе с «Москвой 24».
Так, бледные приглушенные тона могут сделать лицо уставшим, у обладателей светлой кожи черты лица станут менее выразительными. Серые оттенки способны подчеркнуть складки и морщинки.
Черный — классический цвет в одежде, однако использовать его у лица стоит осторожно. Он может сделать кожу бледнее и выделить круги под глазами. Такой цвет необходимо смягчать яркими акцентами в макияже или аксессуарах, заключила Шеди.
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