Стилист Шеди: бледно-пастельные тона в одежде могут сделать лицо уставшим и визуально увеличить возраст

Бледные пастельные и холодные серые тона могут визуально увеличить возраст человека. Стоит также постараться избегать черной, сливовой и желтой одежды в портретной зоне. Об этом рассказала стилист Мария Шеди в беседе с «Москвой 24» .

Так, бледные приглушенные тона могут сделать лицо уставшим, у обладателей светлой кожи черты лица станут менее выразительными. Серые оттенки способны подчеркнуть складки и морщинки.

Черный — классический цвет в одежде, однако использовать его у лица стоит осторожно. Он может сделать кожу бледнее и выделить круги под глазами. Такой цвет необходимо смягчать яркими акцентами в макияже или аксессуарах, заключила Шеди.