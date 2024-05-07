Стилист Савицкая назвала соломенную сумку и балетки модными трендами лета 2024 года | 360°

Общество 07 мая 2024, 15:28 Стилист Савицкая назвала соломенную сумку и балетки модными трендами лета 2024 года

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Летом можно выглядеть модно и стильно даже в самую сильную жару. Об этом «ФедералПресс» рассказала стилист-имиджмейкер Екатерина Савицкая.

Она посоветовала купить на лето балетки, соломенную сумку и легкое платье. Последнее лучше выбирать с завязками на спине.

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«Сейчас очень актуальны тонкие летние платья с акцентированной линией груди и тонкими завязками на спине», — отметила эксперт.

Савицкая добавила, что для офиса можно купить двойку из жилета и брюк из хлопка или другой натуральной ткани.

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